Правительство Японии просит население районов, где объявлена угроза цунами, эвакуироваться

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси призвал население покинуть районы, где объявлена угроза цунами.

"Предупреждение о цунами было объявлено для тихоокеанского побережья префектур Хоккайдо и Вакаяма, и ожидается, что высота цунами достигнет 3 метров", - говорится в заявлении Хаяси.

По его словам, жителям районов, где действуют предупреждения, следует немедленно эвакуироваться на возвышенности, в эвакуационные здания или другие безопасные убежища.

"Даже после прихода цунами вторая и третья волны могут быть сильнее, поэтому, пожалуйста, внимательно следите за информацией о цунами и оставайтесь в безопасном месте, пока предупреждение не будет снято", - сказал Хаяси.

Метеорологическое агентство Японии призвало людей эвакуироваться из прибрежных районов, на которые распространяется предупреждение.

Железнодорожные компании JR East и JR Central приостановили движение некоторых поездов после объявления предупреждения о цунами.

Президент США Дональд Трамп призвал жителей Гавайев, Аляски и Тихоокеанского побережья США обратить внимание на предупреждения, связанные с цунами.

"В связи с мощным землетрясением, произошедшим в Тихом океане, для жителей Гавайских островов действует предупреждение о цунами. На Аляске и Тихоокеанском побережье США действует режим наблюдения за цунами", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он отметил, что Япония также находится под угрозой.

Президент США призвал граждан смотреть информацию об угрозе цунами на соответствующем сайте. "Оставайтесь в безопасности", - добавил Трамп.

Японское метеорологическое агентство утором в среду распространило предупреждение об угрозе цунами по Тихоокеанскому побережью страны после сильного землетрясения близ Камчатки.

На Хоккайдо, на севере Японии, были зафиксированы подземные толчки силой 2 балла по японской сейсмической шкале из 7 баллов.

В Немуро на востоке Хоккайдо в 10:30 (4:30 по Москве) наблюдалось 30-сантиметровое цунами, сообщило метеорологическое агентство.

Филиппины и Индонезия также выпустили предупреждения о цунами после землетрясения, произошедшего на восточном побережье России.

Ожидается, что в некоторых прибрежных районах Филиппин, обращенных к Тихому океану, волны цунами будут достигать высоты менее 1 метра, говорится в сообщении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLS). По прогнозам института, первые волны цунами ожидаются в среду между 13:20 (8:20 по Москве) и 14:40 по местному времени.

Индонезийское геофизическое агентство также выпустило предупреждение о том, что волны цунами высотой менее 0,5 метра могут обрушиться на некоторые районы Индонезии в среду днем.

Как сообщалось, произошедшее в среду мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,7.