Украина получит от Евросоюза 30,6 млрд евро в 2025 году

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжит оказывать Украине регулярную финансовую поддержку в долгосрочной перспективе, а в 2025 году выделит 30,6 млрд евро, говорится в итоговом заявлении проходящего в четверг в Брюсселе заседания Европейского совета.

"В 2025 году Европейский союз предоставит Украине 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже были выделены из Фонда для Украины, и 7 млрд евро - в рамках инициативы G7, погашаемой за счет чрезвычайных доходов, полученных от иммобилизованных российских активов", - говорится в опубликованном документе.

В нем также заявлено о приверженности Евросоюза "в том числе в рамках пути Украины к вступлению в ЕС, поддержке ее восстановления и реконструкции в координации с международными партнерами, в том числе в областях психологической и психосоциальной реабилитации". Обещана также помощь в разминировании.