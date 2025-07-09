ЕС рассматривает создание фонда в 100 млрд евро для поддержки Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе изучают возможность формирования специального фонда размером 100 млрд евро для поддержки Украины с 2028 года, сообщил Bloomberg.

"Европейский союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку ее война с Россией (...) не имеет никаких признаков окончания", - говорится в сообщении.

Агентство, ссылаясь на источники, пишет, что "эти деньги могут стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, которое должно быть представлено позднее в этом месяце".

Собеседники Bloomberg сообщили, что в случае согласия государств-членов в рамках бюджетных переговоров финансирование для поддержания стабильной финансовой помощи Киеву начнется в 2028 году.

Эта идея рассматривается наряду с другими вариантами и будет обсуждаться до публикации деталей следующего многолетнего финансового соглашения, запланированной на 16 июля, хотя некоторые элементы могут появиться и позже, отметили источники.

Bloomberg напомнил, что с начала российской специальной военной операции на Украине ЕС выделил Украине почти 160 млрд евро. Эта сумма включает в себя фонд в размере 50 млрд евро, который продлевает гранты и займы до 2027 года. Вместе со странами G7 Брюссель также создал для Киева кредитный инструмент на сумму $50 млрд, который "использует средства, полученные от иммобилизованных активов российского центрального банка".

В июне Еврокомиссия сообщила министрам финансов ЕС, что финансовые потребности Украины должны быть удовлетворены до начала 2027 года и что ожидается увеличение расходов на оборону в этом году на $8,4 млрд за счет внутреннего финансирования.

Ранее на заседании Совета ЕС по экономике и финансам во вторник в Брюсселе состоялось обсуждение финансовой помощи Украине.

Член Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис заявил на пресс-конференции: "Что касается финансирования, то мы идем по графику. Около 17 млрд евро уже выплачено Украине в рамках кредитной инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Последний взнос в размере 1,4 млрд евро поступил от Канады. Мы ожидаем, что следующий платеж ЕС в размере 1 млрд евро состоится на этой неделе", - сказал он, добавив, что "последующий за ним платеж в рамках украинского фонда запланирован на середину августа".