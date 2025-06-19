В ЕК намерены продолжать пользоваться действующим механизмом доходов с активов РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) не стали комментировать появившиеся в СМИ сообщения о намерении ЕК перевести замороженные в ЕС активы РФ в более рискованный фонд для большей прибыли с них.

"Необходимы юридически надежные и экономически выгодные опции для возмещения ущерба Украине", - заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Еврокомиссия переместить замороженные российские активы в более рискованный инвестиционный фонд с целью увеличения чрезвычайных доходов с них.

"Мы заморозили в союзе авуары на 210 млрд евро. Доходы с этих вкладов используются для помощи Украине, в частности, для ее оборонной промышленности и восстановления в энергетическом плане", - продолжил пресс-секретарь.

По его словам, эти чрезвычайные доходы с российских активов в 2025 году составили "1 млрд в январе, 1 млрд в марте, в апреле и мае еще по миллиарду, и 1 млрд в минувшую пятницу (13 июня - ИФ)". "И мы продолжим следовать по этому пути", - резюмировал Ламмерт.