Президент Киргизии вернул в парламент закон об отмене уголовной ответственности за многоженство

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров с возражениями вернул в парламент закон об отмене уголовной ответственности за многоженство (статьи 176 УК), сообщает к пресс-служба киргизского лидера.

Возражения президента были подготовлены на основании заключений омбудсмена, Генпрокуратуры, Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, Национальной академии наук, министерства юстиции и аппарата Конституционного суда Киргизии.

"Сохранение уголовной ответственности за двоеженство или многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызской Республики, демонстрирует приверженность государства принципам гендерного равенства и верховенства права, защищает женщин и детей от правового и социального неравенства, а также способствует укреплению института семьи, закрепленного в Конституции и законах", - говорится в сообщении.

Законопроект об отмене уголовной ответственности за многоженства внесли в парламент депутаты Нурланбек Азыгалиев и Медербек Саккараев. 25 июня парламент его одобрил.

