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Председатель СПЧ предложил вернуть уголовное наказание за многоженство

Председатель СПЧ предложил вернуть уголовное наказание за многоженство
Валерий Фадеев
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев считает, что в Уголовный кодекс нужно вернуть статью о запрете многоженства.

"В советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. Я считаю, что и сейчас в уголовном порядке надо запретить многоженство", - сказал он на встрече с журналистами.

23 декабря Генпрокуратура вынесла представление главе Духовного управления мусульман (ДУМ) за слова о допустимости многоженства. После этого председатель Совета улемов ДУМ Шамиль Аляутдинов заявил об отзыве фетвы, разрешающей религиозное многоженство.

Фадеев поддержал позицию прокуратуры.

"Целиком поддерживаю реакцию прокуратуры. Это дорожка очень опасная, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию. Это дорожка, которая ведет к экстремизму. И к соответствующим статьям Уголовного кодекса", - сказал глава СПЧ.

Он подчеркнул, что "либо правила светского государства, либо шариата", добавив, что "до принятия любых фетв необходимо как минимум выносить столь острые вопросы на общественное обсуждение".

Генпрокуратура СПЧ ДУМ Шамиль Аляутдинов Валерий Фадеев
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