Правительство не поддержало предложение о запрете пропаганды многоженства

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не поддержало инициативу главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о введении административной ответственности за пропаганду многоженства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва кабинета министров.

"В проекте отзыва, который сегодня был поддержан на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, говорится, что представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По информации источника, законопроект Останиной предлагает изложить ч.1 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) в новой редакции, установив ответственность за "пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывании информации, вызывающей интерес к нему".

В проекте отзыва правительства, в частности, указывается, что Семейным кодексом РФ не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, и понятие "многоженство" законодательством не определено.

Кроме того, обращается внимание на то, что введение в Кодекс новых составов административных правонарушений должно основываться на анализе правоприменительной практики и статистических данных, указывающих на неэффективность действующего правового регулирования, которые не были представлены.