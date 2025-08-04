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Адриана Куглер покинет совет управляющих ФРС досрочно

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Адриана Куглер покинет свой пост 8 августа, на несколько месяцев раньше срока.

Как говорится в сообщении американского ЦБ, Куглер, вошедшая в совет управляющих Федрезерва в сентябре 2023 года, вернется в Джорджтаунский университет в качестве профессора этой осенью.

Ее срок службы в совете управляющих истекал в январе 2026 года.

Куглер отсутствовала на июльском заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), по итогам которого было принято решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен освобождающимся местом в совете управляющих ФРС. По его словам, у него есть "пара кандидатур на примете", которые могли бы занять этот пост.

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