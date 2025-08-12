До 40 человек погибли при нападении СБР на лагерь беженцев на западе Судана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Не менее 40 человек стали жертвами атаки Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане на лагерь беженцев "Абу-Шук" близ Эль-Фашира - столицы провинции Северный Дарфур, где продолжаются бои между суданскими военными и СБР, сообщает Associated Press со ссылкой на местные группы по защите прав человека.

В лагере находятся примерно 450 тыс. перемещенных лиц.

Йельский университет опубликовал несколько снимков со спутника, показывающих присутствие в лагере 40 транспортных средств, вероятно, принадлежащих СБР, а также нападения их бойцов на людей в лагере. Также, в субботу, появились снимки, которые показывают, как СБР блокируют пути выезда людям, которые пытаются покинуть Эль-Фашир.

Кроме того, вооруженные силы Судана сообщили в понедельник, что с раннего утра до полудня отражали в районе Эль-Фашира атаки СБР, шедшие с нескольких направлений. Военные заявили, что уничтожили 16 вражеских транспортных средств, а еще 34 захватили, нанесли врагу крупные потери. В СБР в свой черед утверждали, что продвинулись в Эль-Фашире и захватили экипировку военных.

Эль-Фашир расположен более чем в 800 км к юго-западу от суданской столицы Хартума. Город - последний крупный оплот ВС Судана в Дарфуре, уже около года СБР пытаются захватить его.

Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.



