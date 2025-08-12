Поиск

До 40 человек погибли при нападении СБР на лагерь беженцев на западе Судана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Не менее 40 человек стали жертвами атаки Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане на лагерь беженцев "Абу-Шук" близ Эль-Фашира - столицы провинции Северный Дарфур, где продолжаются бои между суданскими военными и СБР, сообщает Associated Press со ссылкой на местные группы по защите прав человека.

В лагере находятся примерно 450 тыс. перемещенных лиц.

Йельский университет опубликовал несколько снимков со спутника, показывающих присутствие в лагере 40 транспортных средств, вероятно, принадлежащих СБР, а также нападения их бойцов на людей в лагере. Также, в субботу, появились снимки, которые показывают, как СБР блокируют пути выезда людям, которые пытаются покинуть Эль-Фашир.

В миреВ Судане 400 тыс. человек пришлось покинуть лагерь для беженцев при его захвате СБРЧитать подробнее

Кроме того, вооруженные силы Судана сообщили в понедельник, что с раннего утра до полудня отражали в районе Эль-Фашира атаки СБР, шедшие с нескольких направлений. Военные заявили, что уничтожили 16 вражеских транспортных средств, а еще 34 захватили, нанесли врагу крупные потери. В СБР в свой черед утверждали, что продвинулись в Эль-Фашире и захватили экипировку военных.

Эль-Фашир расположен более чем в 800 км к юго-западу от суданской столицы Хартума. Город - последний крупный оплот ВС Судана в Дарфуре, уже около года СБР пытаются захватить его.

Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.


Судан Эль-Фашир Абу-Шук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Председатель Госдумы Володин посетит КНДР

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 августа

В Москве надеются, что встреча Путина и Трампа придаст импульс отношениям РФ и США

В Москве надеются, что встреча Путина и Трампа придаст импульс отношениям РФ и США

Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США

Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6944 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });