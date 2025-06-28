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Военные Судана согласились на перемирие в Эль-Фашире для доставки гуманитарной помощи

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суданские военные дали согласие на предложение ООН ввести недельное прекращение огня в районе города Эль-Фашир (административный центр провинции Северный Дарфур) для доставки местному населению гуманитарной помощи, сообщает Associated Press.

По данным AP, генсек ООН Антониу Гутерриш звонил главнокомандующему ВС Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану и запрашивал прекращение огня у Эль-Фашира. Аль-Бурхан свое согласие дал.

"Мы ведем контакты с обеими сторонами конфликта для реализации этой цели. Это была основная причина данного звонка. В Эль-Фашире складывается драматическая ситуация", - заявил накануне Гутерриш.

Неизвестно, пойдут ли на перемирие Силы быстрого реагирования (СБР), с которыми ведут борьбу суданские военные. Также неясно, когда перемирие может вступить в силу.

Эль-Фашир расположен более чем в 800 км к юго-западу от суданской столицы Хартума. Город - последний крупный оплот ВС Судана в Дарфуре, уже около года СБР пытаются захватить его.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.

Судан СБР ООН Эль-Фашир
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