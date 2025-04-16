"Силы быстрого реагирования" Судана объявили о формировании "правительства мира и единства"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Военизированная группировка "Силы быстрого реагирования" (СБР) сообщила о формировании собственного правительства на подконтрольных ей территориях Судана, сообщает в среду Associated Press (AP).

"Рады объявить об учреждении правительства мира и единства", - сказал командующий СБР Хамдан Дагало, выступая с речью по случаю второй годовщины конфликта.

По его словам, в новом правительстве представлены и другие группировки, например, Суданское освободительное движение.

Дагало также сообщил о создании Президентского совета, в который войдут 15 человек, сообщает AP.

Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Изначальной причиной кризиса стал вопрос об условиях интеграции СБР в структуру армии.

В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу - Хартум; СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.