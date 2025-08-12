Поиск

Саудовская Аравия осудила решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство Саудовской Аравии на заседании под председательством кронпринца Мухаммеда бен Салмана, раскритиковал намерение Израиля нарастить масштаб военных операций в секторе Газа.

"Кабинет министров решительно осуждает решение Израиля полностью занять сектор Газа, продолжение преступлений, связанных с голодом, жестокими действиями и этническими чистками против братского палестинского народа", - сообщает Саудовское агентство печати.

В Эр-Рияде считают, что неспособность мирового сообщества и Совета безопасности ООН остановить эти нападения прямо подрывает основы международной системы и ее легитимность, угрожает региональному и глобальному миру и безопасности.

На прошлой неделе кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль города Газа, которое канцелярия премьера назвала планом "уничтожения группировки ХАМАС".

Как сообщает "Аль-Арабийя", пресс-секретарь сил гражданской обороны сектора Газа Махмуд Бассал заявил, что Израиль усилил бомбардировки города Газа. Он отметил, что Израиль использует бомбы, беспилотники, боеприпасы высокой мощности и наносит крупный ущерб инфраструктуре. По его словам, во вторник в Газе погибли минимум 24 человека.

