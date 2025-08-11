Делегация ХАМАС прибудет в Каир для возобновления непрямых переговоров с Израилем

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Делегация радикальной группировки ХАМАС отправляется в понедельник в Каир в рамках усилий по возобновлению непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, сообщило израильское издание Ynetnews.

По его данным, делегация, возглавляемая лидером ХАМАС в Газе Халилем аль-Хайей, намерена обсудить с представителями египетской разведки планы Израиля по захвату города Газы и проведению там широкомасштабной военной операции. Планируется также обсудить возобновление переговоров об освобождении израильских заложников.

Израильские и арабские СМИ отмечают, что поездка делегации ХАМАС в Каир осуществляется после того, как лидеры радикальной палестинской группировки побывали на прошлой неделе в Анкаре и встретились там с турецкими официальными лицами.

На прошлой неделе израильский кабинет безопасности одобрил план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по захвату Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) города Газы, а также список из пяти принципов, которые Израиль потребует в обмен на прекращение войны с ХАМАС.

Принципы включают разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Эксперты отмечают, что это решение является первым этапом операции, которая может предусматривать оккупацию всего сектора израильской армией.

Сам Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен присоединять к себе анклав. В интервью Fox News он уточнил: "Мы не хотим его удерживать. Мы хотим создать зону безопасности и не хотим им управлять. Мы хотим передать управление арабским силам, которые будут управлять им должным образом и не будут представлять для нас угрозу".

Между тем, информационное агентство Associated Press (AP) сообщило в минувшую пятницу, что Египет и Катар, ставшие посредниками в урегулировании конфликта в секторе Газа, работают над соглашением, по которому группировка ХАМАС передаст Израилю остающихся у нее заложников и тела погибших в обмен на окончание боевых действий.

"Посредники из Египта и Катара работают над новым рамочным соглашением, которое будет включать в себя освобождение всех заложников и передачу тел погибших в обмен на вывод Израилем войск из сектора и конец боевых действий, заявили агентству два чиновника из арабских стран", - отметило агентство.

"Чиновник, непосредственно участвующий в этих усилиях, заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о "заморозке" боевых действий, что может подразумевать сохранение оружия у членов ХАМАС, но при этом запрет на его использование. Соглашение также будет включать требование отстранить группировку от контроля над сектором", - информирует агентство.

Кроме того, договоренности будут подразумевать создание временного палестино-арабского комитета для управления сектором и контроля за работами по восстановлению его инфраструктуры. Затем США и их союзники на Ближнем Востоке, включая Катар и Египет, подготовят сотрудников силовых структур для новой палестинской администрации.

Между тем, Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не прекратит боевые действия против радикального палестинского движения до полного его уничтожения.

"Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников", - сказал он на пресс-конференции для иностранных СМИ.

Премьер добавил: "Учитывая отказ ХАМАС сложить оружие, у Израиля нет иного выбора, кроме как завершить начатое и окончательно разгромить ХАМАС".

Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля получила указание "ликвидировать два оставшихся оплота ХАМАС в городе Газе и в центральных районах" сектора.

Требования палестинских радикалов о полном выводе израильских войск из сектора Газа, а также об обязательных международных гарантиях, которые помешали бы возобновить боевые действия, премьер назвал неприемлемыми.

"Это условия капитуляции, которые не согласилось бы принять ни одно ответственное правительство, и, конечно, я их не приму", - подчеркнул Нетаньяху.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% анклава.