На Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - После двухнедельного перерыва на Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев, сообщили во вторник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце после примерно двухнедельного перерыва возобновились выбросы гигантских протуберанцев. (...) Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца был зарегистрирован новый крупный объект, время наблюдения - между 21 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что последний крупный выброс протуберанцев был зарегистрирован 31 июля. "Так как протуберанцы могут выбрасываться, практически, с любых солнечных координат, то вероятность улететь в сторону Земли у них относительно невысокая", - сообщили в лаборатории.

По данным ученых, зарегистрированный 11 августа крупный выброс пройдет мимо Земли. Однако в лаборатории не исключают повторных событий на неделе.