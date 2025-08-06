Пожар на юге Франции охватил 16 тыс. гектаров и пока не поддается контролю

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожар в департаменте Од на юге Франции, который французские СМИ называют смертоносным, приобретает гигантский масштаб, появились первые сведения о жертве и пострадавших.

Газета Le Figaro сообщает о 16 тыс. га, уничтоженных огнем, по данным на 16:00 местного времени (17:00 по Москве). Шестидесятилетняя женщина погибла в своем доме, один человек считается пропавшим без вести, еще девять получили ранения.

По информации издания, самый крупный пожар нынешнего лета во Франции пока не поддается контролю и опустошает горный массив Корбьер. На борьбу с огнем брошены 1,9 тыс. пожарных и 500 единиц техники. Работает специализированная авиация.

Начато расследование причин возгорания, сообщила прокуратура Каркасона. С начала пожара, возникшего 5 августа в коммуне Рибот, огонь уже затронул 15 коммун и уничтожил или повредил 25 домов и 35 автомобилей, согласно предварительному подсчету.

На видео, опубликованных пожарными, шлейфы дыма закрывают пейзаж. Пламя подступило к дорогам и разносится сильным ветром.

Вместе с тем префектура департамента сообщила, что изменение направления ветра позволило возобновить движение по закрытой накануне вечером автомагистрали A9 - основной трассе, ведущей из Франции в Испанию. При этом несколько дорог департаментского значения объявлены "непроездными".