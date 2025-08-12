В Москве надеются, что встреча Путина и Трампа придаст импульс отношениям РФ и США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс нормализации отношений двух стран, в том числе по вопросу возобновления авиасообщения, сообщает во вторник газета "Известия".

"Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановления авиасообщения). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы", - сказал Рябков.

Вместе с тем он признал, что прогресса в вопросе возврата российской дипломатической собственности в США пока нет.

"Нет, к сожалению, подвижек в этом вопросе не наблюдается", - сказал Рябков.

Газета напоминает, что в 2017 году вследствие антироссийских санкций были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. В 2018 году генконсульство РФ было закрыто в Сиэтле. Кроме того, российские дипломаты лишились доступа в поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка, а также к загородному комплексу в штате Мэриленд в 100 км от Вашингтона. Часть объектов была в собственности РФ, другая взята в аренду, отмечается в публикации.