Нетаньяху назвал Газу последним оплотом ХАМАС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу i24 назвал город Газа последним оплотом группировки ХАМАС, пишет The Times of Israel.

По его словам, ХАМАС перешел к "партизанской войне", после чего город Газа стал последним оплотом группировки. Нетаньяху пообещал, что Армия обороны Израиля эвакуирует гражданское население, прежде чем войти в город и начать действия против боевиков. Затем ЦАХАЛ продвинется в лагеря беженцев в центральной части Газы и районе Маваси, который Нетаньяху охарактеризовал как не столь важный оплот ХАМАС, который будет легче ликвидировать после разгрома боевиков в самой Газе.

The Times of Israel отметила, что то же самое он говорил в феврале 2024 года про город Рафах в интервью телеканалу CBS.

Кроме того, Нетаньяху повторил, что условием прекращения боевых действий в секторе Газа по-прежнему остается единовременное освобождение всех израильских заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС.

Делегация ХАМАС и египетские посредники 12 августа в Каире обсудили вопросы, касающиеся возобновления переговоров. По данным источника The Times of Israel, посредники попытаются добиться 60-дневного перемирия с перспективой заключения "всеобъемлющего соглашения, которое незамедлительно положит конец войне и обеспечит освобождение всех 50 оставшихся заложников сразу".

Источник признал, что это будет сложно осуществить за короткий промежуток времени, поскольку Израиль требует, чтобы ХАМАС сложил оружие и полностью капитулировал, отказавшись от контроля над сектором Газа.

ХАМАС информировал, что для переговоров с египтянами в Каир прибыл Халиль аль-Хайя, который является главой движения в Газе.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Газа Каир Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
