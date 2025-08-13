Поиск

Делегация ХАМАС провела предварительные переговоры по Газе с египетскими посредниками

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Делегация палестинского движения ХАМАС и египетские посредники во вторник в Каире обсудили вопросы, касающиеся возобновления переговоров о заложниках, сообщила The Times of Israel, ссылаясь на дипломатический источник.

"Обсуждения, состоявшиеся во вторник, были в основном предварительными и не касались конкретных деталей, которые стороны попытаются продвинуть вперед", - отметил собеседник издания.

По его словам, посредники попытаются добиться 60-дневного перемирия с перспективой заключения "всеобъемлющего соглашения, которое незамедлительно положит конец войне и обеспечит освобождение всех 50 оставшихся заложников сразу".

Источник признал, что это будет сложно осуществить за короткий промежуток времени, поскольку Израиль требует, чтобы ХАМАС сложил оружие и полностью капитулировал, отказавшись от контроля над сектором Газа.

ХАМАС информировал, что для переговоров с египтянами в Каир прибыл Халиль аль-Хайя, который является главой движения в Газе.

Официальный представитель ХАМАС Тахер аль-Ноно заявил, что встречи с официальными лицами Египта будут посвящены способам прекращения войны, доставки гуманитарной помощи.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Газа Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Лавров обсудил с Рубио аспекты подготовки к встрече Путина и Трампа на Аляске

Лавров обсудил с Рубио аспекты подготовки к встрече Путина и Трампа на Аляске

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Швейцария вслед за ЕC расширила санкции в отношении России

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

Польша выдворит 63 украинцев и белорусов из-за беспорядков на стадионе во время концерта

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Италия хочет ограничить присутствие китайских инвесторов в ключевых компаниях

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2344 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6950 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });