Делегация ХАМАС провела предварительные переговоры по Газе с египетскими посредниками

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Делегация палестинского движения ХАМАС и египетские посредники во вторник в Каире обсудили вопросы, касающиеся возобновления переговоров о заложниках, сообщила The Times of Israel, ссылаясь на дипломатический источник.

"Обсуждения, состоявшиеся во вторник, были в основном предварительными и не касались конкретных деталей, которые стороны попытаются продвинуть вперед", - отметил собеседник издания.

По его словам, посредники попытаются добиться 60-дневного перемирия с перспективой заключения "всеобъемлющего соглашения, которое незамедлительно положит конец войне и обеспечит освобождение всех 50 оставшихся заложников сразу".

Источник признал, что это будет сложно осуществить за короткий промежуток времени, поскольку Израиль требует, чтобы ХАМАС сложил оружие и полностью капитулировал, отказавшись от контроля над сектором Газа.

ХАМАС информировал, что для переговоров с египтянами в Каир прибыл Халиль аль-Хайя, который является главой движения в Газе.

Официальный представитель ХАМАС Тахер аль-Ноно заявил, что встречи с официальными лицами Египта будут посвящены способам прекращения войны, доставки гуманитарной помощи.