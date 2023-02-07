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Эстония и РФ понизили уровень дипотношений, послы обеих стран прекратили работу со вторника

Эстония и РФ понизили уровень дипотношений, послы обеих стран прекратили работу со вторника
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Эстония и Россия со вторника понижают уровень дипломатических отношений до взаимного представления своих государств на уровне временных поверенных в делах.

Согласно решению министерств иностранных дел двух стран, посол России в Эстонии Владимир Липаев и посол Эстонии в России Маргус Лайдре прекращают с этого дня свою деятельность и возвращаются на родину.

11 января Эстония сообщила, что Россия на основе паритета должна сократить число сотрудников посольства в Таллине к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве. До последнего времени Эстония имела в Москве восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в Москве. В посольстве России в Таллине работали 21 дипломатический сотрудник и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.

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В связи с этим 23 января МИД России заявил о понижении дипломатических отношений с Эстонией до уровня временно поверенного в делах и предписал послу Эстонии Маргусу Лайдре покинуть Россию 7 февраля 2023 года. К этому же сроку должен вернуть в Москву и посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.

Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях двух государств Россия возложила на эстонскую сторону.

Как заявил тогда министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, его страна примет к сведению решение России понизить дипломатическое представительство, но не отступит от принципа паритета.

При этом Эстония заявила о намерении сохранить дипломатические отношения с восточным соседом. "Хотя и Эстония, и Россия предприняли шаги по сокращению числа дипломатов в своих странах, в настоящее время нет намерения высылать или отзывать всех дипломатов из обеих стран.", - заявил Рейнсалу телерадиовещанию Эстонии.

"Наше посольство (В Москве) останется. У нас нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении", - сказал Рейнсалу.

Он отметил, что сейчас нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений между двумя странами, "поскольку Эстонии необходимо представительство в Москве по прагматическим соображениям".

Глава МИД Эстонии призвал страны ЕС последовать примеру его страны и установить численность диппредставительств с Россией на основе паритета. На сегодняшний день примеру Эстонии последовала только Латвия. Ее решение вступит в силу 24 февраля.

Эстония Россия
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