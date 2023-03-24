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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Эстония высылает российского дипломата

Эстония высылает российского дипломата
Фото: Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом, объявлен "персона нон грата", сообщили агентству BNS в пресс-службе МИД Эстонии.

МИД Эстонии считает, что деятельность этого российского дипломата противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.

Он, как утверждается в сообщении эстонского МИДа, "принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии".

Эстония Россия
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