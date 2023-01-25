Эстония не планирует закрывать посольство РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Эстония не планирует высылать всех российских дипломатов и закрывать посольство РФ. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Урмас Рейнсалу.

"Хотя и Эстония, и Россия предприняли шаги по сокращению числа дипломатов в своих странах, в настоящее время нет намерения высылать или отзывать всех дипломатов из обеих стран", - цитирует его слова в среду портал ERR.

По словам Рейнсалу, "наше посольство (в Москве) останется". "У нас нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении", - сказал также глава МИД Эстонии.

Он отметил, что сейчас нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений между двумя странами, "поскольку Эстонии необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам".

11 января Эстония сообщила, что Россия должна сократить число сотрудников в посольстве в Таллинне к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве. В настоящее время Эстония имеет восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в Москве. Посольство России в Таллине имеет 21 дипломатического сотрудника и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.

В связи с этим шагом Россия 23 января сообщила о решении понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.

Понижение уровня дипломатических отношений означает, что Россия также отзовет своего посла в Эстонии Владимира Липаева.