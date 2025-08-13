Глава Генштаба ВС Израиля утвердил концепцию планирования военных операций в Газе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил концепцию планирования дальнейших военных операций в секторе Газа, сообщает телеграм-канал ЦАХАЛа.

"Была представлена и утверждена основная концепция плана для следующих этапов операции в секторе Газа в соответствии с указаниями политического руководства, - говорится в сообщении. - Начальник Генштаба подчеркнул важность повышения готовности войск и готовности к мобилизации резервистов, а также необходимость проведения учений и создания паузы для накопления сил перед предстоящими задачами".

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату военными города Газа. В списке целей операции - разоружение группировки ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Ранее сообщалось, что в рядах вооруженных сил Израиля существуют разногласия по поводу стратегии в отношении сектора Газа. По данным региональных СМИ, Замир выступал против занятия Газы на долгий период.