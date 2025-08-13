Поиск

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Европейские лидеры рассчитывают понять позицию президента США Дональда Трампа по решению украинского кризиса в ходе инициированной Германией онлайн-встречи в среду, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Главное в среду - это понять, будут ли это настоящие дискуссии, настоящие консультации, помогут ли они президенту сформировать собственный подход, или это будут всего лишь приятные слова без реального содержания", - цитирует издание неназванного европейского чиновника.

По данным Politico, в Европе многие сомневаются, что запланированные на 13 августа консультации приведут каким-либо результатам.

"Все чувствуют что-то среднее между тревогой и возмущением", - цитирует издание еще одного европейского чиновника.

Politico отмечает, что "заявления Трампа в понедельник о том, что мирное соглашение потребует некоторого "обмена территориями", вызвало новую неразбериху по поводу позиции президента США".

Между тем администрация Трампа призывает Украину проявлять прагматизм в связи со сложившейся ситуацией. "США просят их быть реалистичными в оценке того, что они могут сделать с теми боевыми силами, которыми они располагают", - сообщает издание со ссылкой на представителя властей США.

13 августа по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца пройдет онлайн-саммит по вопросу мира на Украине с участием президента Трампа, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глав европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского.

Этот саммит онлайн проводится в связи с предстоящей 15 августа встречей Трампа и президента РФ Владимира Путина.

