США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американские власти на несколько дней вывели из-под санкций финансовые операции, необходимые для проведения саммита лидеров Соединенных Штатов и России на Аляске, сообщает в среду Минфин США.

В соответствующем уведомлении ведомства говорится, что подобные транзакции разрешаются до 20 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры в пятницу на Аляске.