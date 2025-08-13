Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успешной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным он может организовать встречу между лидерами США и РФ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если первая встреча пройдет хорошо, мы можем в скором времени провести вторую (...) между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был", - заявил он журналистам.

Трамп подчеркнул, что хотел бы провести ее практически сразу после первой встречи. Уже на ней он хотел бы найти решение по украинскому конфликту.

По словам американского президента, у него нет уверенности, что его двусторонняя встреча с Путиным пройдет успешно.

Он подчеркнул, что решение провести намеченные на 15 августа переговоры без Зеленского - не его, а российской стороны.