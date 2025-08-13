Поиск

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успешной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным он может организовать встречу между лидерами США и РФ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если первая встреча пройдет хорошо, мы можем в скором времени провести вторую (...) между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был", - заявил он журналистам.

Трамп подчеркнул, что хотел бы провести ее практически сразу после первой встречи. Уже на ней он хотел бы найти решение по украинскому конфликту.

По словам американского президента, у него нет уверенности, что его двусторонняя встреча с Путиным пройдет успешно.

Он подчеркнул, что решение провести намеченные на 15 августа переговоры без Зеленского - не его, а российской стороны.

Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });