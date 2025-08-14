Поиск

Трамп не намерен обсуждать с Путиным на Аляске вопросы украинских территорий

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не собирается поднимать тему территорий при обсуждении украинского кризиса, сообщает в четверг NBC со ссылкой на источники.

"Трамп сказал европейским лидерам во время звонка в среду, что на этой неделе на Аляске он не намерен обсуждать с Путиным раздел территорий, заявили два европейских чиновника и еще три лица, знакомых с разговором", - информирует телеканал.

По словам собеседников агентства, Трамп заявил, что хочет добиться прекращения огня на Украине. При этом источники заверили, что все участники разговора согласились с необходимостью перемирия до начала мирных переговоров.

Также источники заявили, что лидеры сочли необходимым включить Украину в переговоры и дать ей возможность определить, какие территории уступить. У европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп может ввести новые санкции против РФ, если Москва не пойдет на прекращение огня.

В то же время, по мнению источников, некоторые европейские руководители полагают, что Трамп не настроен оптимистично относительно итогов встречи на Аляске. Еще два собеседника NBC сказали, что европейцы остались довольны планами Трампа на переговоры с Путиным. Так, один источник отметил, что приоритетом для президента США станет прекращение огня на Украине; другой выразил уверенность, что вопрос территорий без Киева обсуждать не будут.

Ранее знакомые с ходом переговоров источники портала Axios сообщили о словах Трампа европейцам, что "его целями на саммите в пятницу будет стремление добиться прекращения огня и лучше понять, возможно ли полное мирное соглашение".

Тем не менее "Путин должен согласиться на прекращение огня, в противном случае его ждут "очень серьезные последствия", добавил Axios.

Кроме того, по информации источников CNN, европейцы обсудили с Трампом вопросы вторичных санкций на случай, если встреча с Путиным "пройдет неудачно".

Трамп проведет встречу с Путиным на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в пятницу, 15 августа.

