Президент Южной Кореи пообещал уважать государственный строй КНДР

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подтвердил готовность уважать политическую систему КНДР, сообщает в пятницу "Ренхап".

"Мы уважаем существующий в Северной Корее государственный строй, не намерены прибегать к объединению путем поглощения и совершать враждебные действия", - приводит агентство выдержки из речи Ли Чжэ Мена ко Дню освобождения (Дню независимости в Южной Корее).

В 2025 году в КНДР отмечается 80-я годовщина освобождения Кореи частями Красной армии от японского колониального господства.

Южнокорейский президент добавил, что Сеул предпримет "постепенные инициативные шаги" по возвращению к межкорейскому соглашению 2018 года. При этом он выразил убеждение, что КНДР ради мира на Корейском полуострове должна полностью отказаться от ядерного оружия.

"Мир на Корейском полуострове должен основываться на дружественном взаимодействии с соседями без ядерного оружия", - отметил Ли Чжэ Мен.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой Партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила о нежелании Пхеньяна налаживать отношения с Южной Кореей.

"Мы неоднократно заявляли, что полностью лишены воли к улучшению отношений с РК (Республика Корея - ИФ) - верным прислужником США и их верным союзником, и эта заключительная позиция и мнение будут зафиксированы в нашей конституции", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.

Военное соглашение, предусматривающее меры по снижению напряженности и рисков военных столкновений, было подписано после встречи в 2018 году бывшего тогда президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына министрами обороны КНДР и Республики Корея 19 сентября 2018 года.

В миреПравительство Южной Кореи одобрило приостановку действия межкорейского военного соглашенияЧитать подробнее

В ноябре 2023 года Южная Корея частично приостановила выполнение соглашения. Этот шаг стал ответом на успешный запуск в космос северокорейского разведывательного спутника. В свою очередь, Минобороны Северной Кореи заявило, что немедленно возобновит все приостановленные в рамках соглашения военные меры. Позднее стало известно, что Северная Корея направила солдат и технику в демилитаризованную зону в стремлении восстановить посты охраны, которые были ликвидированы в соответствии с соглашением 2018 года

В июне 2024 года бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поддержал предложение, призывающее к полной приостановке действия соглашения от 2018 года в ответ на кампанию Северной Кореи по запуску воздушных шаров с мусором.

Южная Корея КНДР Ли Чжэ Мен
