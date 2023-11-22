Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Сеул частично приостанавливает действие военного соглашения с КНДР

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея приостановила действие части межкорейского соглашения о снижении военной напряженности за 2018 год в ответ на произведенный ранее КНДР запуск военного спутника, сообщает агентство "Ренхап".

Согласно предложению, одобренному на внеочередном заседании кабинета министров под председательством премьер-министра Хан Дак Су, Сеул возобновит разведку и наблюдение на границе.

"Северная Корея ясно демонстрирует, что у нее нет желания соблюдать военное соглашение от 19 сентября, направленное на снижение военной напряженности на Корейском полуострове и укрепление доверия", - сказал Хан Дак Су, его цитирует "Ренхап".

Отмечается, что действие третьего пункта первой статьи соглашения будет приостановлено, что позволит Сеулу немедленно восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии (MDL), разделяющей две Кореи, также известной как демилитаризованная зона (DMZ).

"Способность наших вооруженных сил выявлять угрожающие цели и их готовность к реагированию будут значительно усилены", - заявил премьер-министр.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который находится с государственным визитом в Великобритании, в электронном виде одобрил это предложение.

Ранее Пхеньян заявил об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником.

Сообщалось, что ракета-носитель "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни.

За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, в Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Кроме того, в Северной Корее на фоне критики запуска со стороны ряда западных стран отметили, что имеют "законное право" на усиление "возможностей в сфере самообороны".

В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что им еще предстоит подтвердить, привел ли запуск КНДР к выходу спутника на орбиту.

"Северная Корея заявила, что он был успешным, но мы можем подтвердить, правильно ли он вышел на орбиту после того, как спутник несколько раз облетит орбиту", - сказал военный чиновник.

Объединенный штаб пообещал поддерживать способность и готовность "подавляющим образом реагировать" на любую провокацию со стороны Севера.

Ранее Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник: в мае и августе текущего года.

КНДР Северная Корея Ким Чен Ын Юн Сок Ель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ХАМАС подтвердил соглашение и прекращении огня сроком на четыре дня

Кабмин Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Самолет США нанес удар по бойцам военизированного формирования в Ираке

ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

Еврокомиссия опубликовала результаты пересмотра финпомощи ЕС Палестине

Еврокомиссия опубликовала результаты пересмотра финпомощи ЕС Палестине
Обострение палестино-израильского конфликта

Axios сообщило о двух этапах обсуждаемой сделки ХАМАС и Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });