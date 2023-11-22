Сеул частично приостанавливает действие военного соглашения с КНДР

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея приостановила действие части межкорейского соглашения о снижении военной напряженности за 2018 год в ответ на произведенный ранее КНДР запуск военного спутника, сообщает агентство "Ренхап".

Согласно предложению, одобренному на внеочередном заседании кабинета министров под председательством премьер-министра Хан Дак Су, Сеул возобновит разведку и наблюдение на границе.

"Северная Корея ясно демонстрирует, что у нее нет желания соблюдать военное соглашение от 19 сентября, направленное на снижение военной напряженности на Корейском полуострове и укрепление доверия", - сказал Хан Дак Су, его цитирует "Ренхап".

Отмечается, что действие третьего пункта первой статьи соглашения будет приостановлено, что позволит Сеулу немедленно восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии (MDL), разделяющей две Кореи, также известной как демилитаризованная зона (DMZ).

"Способность наших вооруженных сил выявлять угрожающие цели и их готовность к реагированию будут значительно усилены", - заявил премьер-министр.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который находится с государственным визитом в Великобритании, в электронном виде одобрил это предложение.

Ранее Пхеньян заявил об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником.

Сообщалось, что ракета-носитель "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни.

За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, в Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Кроме того, в Северной Корее на фоне критики запуска со стороны ряда западных стран отметили, что имеют "законное право" на усиление "возможностей в сфере самообороны".

В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что им еще предстоит подтвердить, привел ли запуск КНДР к выходу спутника на орбиту.

"Северная Корея заявила, что он был успешным, но мы можем подтвердить, правильно ли он вышел на орбиту после того, как спутник несколько раз облетит орбиту", - сказал военный чиновник.

Объединенный штаб пообещал поддерживать способность и готовность "подавляющим образом реагировать" на любую провокацию со стороны Севера.

Ранее Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник: в мае и августе текущего года.