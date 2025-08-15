Песков заявил, что Трамп будет встречать Путина у самолета

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет президента РФ Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве), у борта его будет встречать американский коллега Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться, его будет встречать у самолета президент Трамп", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем Telegram-канале.

На вопрос, точно ли уже известно, что Трамп приедет лично встречать Путина, Песков ответил: "Мы из этого исходим по тому, как было согласовано заранее".

Зарубин также поинтересовался, чем Путин будет заниматься во время четырехчасового перелета из Магадана в Анкоридж.

"Тезисы по всей проблематике. Хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей в наших двусторонних отношениях, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это - огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает", - ответил Песков.