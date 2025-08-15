Поиск

Трамп хочет обсудить с Путиным возможный обмен территориями между РФ и Украиной

Но окончательное решение будет принимать Киев, отметил президент США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос об обмене территорий с Украиной, однако окончательно решение будет приниматься в Киеве.

"Этот вопрос будет обсуждаться, но решение должна принимать Украина. Думаю, они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры за Украину. Я здесь, чтобы усадить его (Путина - ИФ) за стол переговоров", - сказал Трамп в пятницу на борту самолета, направляющегося в Анкоридж. Общение американского лидера с журналистами транслировала пресс-служба Белого дома.

