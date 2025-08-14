Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что за несколько минут сможет понять, будет ли его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным успешной и удастся ли добиться мира в ближайшем будущем.

"Я пойму в первые две, три, четыре или пять минут, будет ли эта встреча хорошей или плохой", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что, если встреча окажется неудачной, то она закончится очень быстро, а если она будет успешной, то "мы добьемся мира в ближайшем будущем".

При этом, по мнению Трампа, если бы не он был президентом США, российская сторона вместо переговоров была бы нацелена "на то, чтобы взять всю Украину".