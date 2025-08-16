Встреча Путина и Трампа в узком составе продолжается уже два часа

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжаются уже два часа.

Встреча началась в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов, которые те выкрикивали наперебой. Через несколько секунд прессу попросили покинуть зал.

На встрече также присутствуют с российской стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны участвуют госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.