Путин и Трамп начали встречу

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась в Анкоридже.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в ней также примут участие помощники президентов.

На встрече присутствует с российской стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

После двусторонней встречи переговоры продолжатся в формате делегаций. Российскую сторону на них будут представлять глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По данным пресс-пула Белого дома, в состав делегации президента США вошли, в том числе, госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф; всего 16 человек.

По итогам переговоров Путин и Трамп проведут пресс-конференцию.

По словам Пескова, в общей сложности переговоры могут занять 6-7 часов.