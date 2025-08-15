Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, лидеры пожали друг другу руки

Лидеры сели в лимузин американского президента и отправились на переговоры, которые пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в аэропорту Анкориджа.

Лидеры практически одновременно вышли из своих самолетов и пошли друг другу навстречу. Трамп ожидал Путина на красной дорожке и поаплодировал ему. После этого лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием.

Затем Путин и Трамп проследовали к размещенному там же на летном поле пьедесталу с надписью "Аляска 2025" для совместного фотографирования. По пути они кратко побеседовали. В момент совместного фотографирования Путина и Трампа в небе пролетели истребители "Стелс".

Во время совместного фотографирования журналисты выкрикивали вопросы лидерам, но они воздержались от ответов.

После этого Путин и Трамп сели в лимузин американского президента и отправились на переговоры, которые пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон.