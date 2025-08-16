Трамп назвал позитивной встречу с Путиным

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп оценил как успешную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Великий и сильно успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Путиным прошла очень хорошо", - написал он в субботу в соцсети Х.

Трамп также сообщил о разговоре с лидерами европейских стран и генсеком НАТО: "Все сошлись во мнении о необходимости покончить с этой ужасной войной между Россией и Украиной и направиться в сторону заключения мирного соглашения, а не временного прекращения огня, которое часто не соблюдется".

По его словам, "в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский приедет в Овальный кабинет (Белого дома), и, если все получится, мы наметим встречу с президентом Путиным".