После встречи с Путиным Трамп созвонился с Зеленским и лидерами стран НАТО

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на обратном пути из Анкориджа пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У Трампа состоялся длинный разговор с Зеленским", - сообщает в субботу CNN, не приводя никаких деталей.

Телеканал со ссылкой на представителя Белого дома отмечает, что после этого он созвонился с лидерами стран НАТО. Детали этой беседы также пока неизвестны.

Между тем, корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на хорошо осведомленный источник сообщил, что разговор с Зеленским продолжался час. В нем также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и посланник президента Стив Уиткофф.

"Затем к этому разговору на полчаса присоединились лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши, а также генсек НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - процитировал Равид слова своего собеседника.

