Законодатели-республиканцы с оптимизмом оценивают встречу Трампа и Путина, демократы подвергают критике

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Сенате и Палате представителей США, по сообщениям СМИ, по-разному оценивают результаты состоявшейся встречи президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Сенатор-республиканка Лиза Мурковски заявила, что "с осторожным оптимизмом" относится к саммиту.

"Я с осторожным оптимизмом смотрю на сигналы о том, что был достигнут определенный прогресс. Было также отрадно услышать, что оба президента упомянули о будущих встречах, на которых, я надеюсь, будет и Украина", - написал Мурковски в соцсети Х.

Ее коллега по партии сенатор Кэти Бритт одобрила результаты встречи президентов, назвав ее в соцсети Х "шагом в правильном направлении".

"Факт остается фактом, президент Трамп является лидером, который нужен миру в данный момент, и я уверена, что он продолжит круглосуточно работать, чтобы положить конец этому конфликту", - написала Бритт.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в соцсети Х осудил Трампа, за то, что "вместо того, чтобы поддержать Украину и наших союзников, Трамп встал плечом к плечу с Путиным".

Член Палаты представителей демократ Грегори Микс заявил, что Трампу "следовало оказать давление на Путина", введя сокрушительные санкции против его военной машины и предоставив Украине инструменты, необходимые для самообороны.

США Дональд Трамп Владимир Путин Украина Сенат
