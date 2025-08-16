Президент США сообщил, что пока не планирует вводить санкции против РФ

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против РФ, так как его встреча с российским президентом Владимиром Путиным прошла успешно.

"Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо", - сказал он в интервью Fox News.

Президента РФ Владимира Путина Трамп назвал умным и сильным лидером. "Он сильный и чертовски жесткий", - сказал американский президент после переговоров с Путиным на Аляске.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о том, заставило ли Путина оказываемое на РФ давление согласиться на встречу с ним, Трамп отметил: "Он очень умный. Он прибыл на переговоры не потому что кто-то на него давил".