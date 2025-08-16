МИД Индии приветствовал итоги саммита на Аляске

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Индия приветствует достигнутый прогресс в ходе саммита РФ-США на Аляске, призывает завершить конфликт на Украине с помощью дипломатии, заявил МИД Индии.

"Индия приветствует проведение саммита в Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Их лидерство в стремлении к миру заслуживает высокой похвалы", - говорится в его сообщении, распространенном в субботу в соцсети Х.

В документе отмечается, что "Индия отмечает достигнутый на саммите прогресс". "Дальнейший путь возможен только через диалог и дипломатию. Мировое сообщество хочет скорейшего завершения конфликта на Украине", - подчеркивается в заявлении.