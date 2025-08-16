Поиск

Выступление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров

Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Переговоры продолжались около 2 часов 45 минут.

"Интерфакс" публикует полный текст выступления президента Путина на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров.

"Уважаемый господин президент, дамы и господа. Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными. Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны - хоть нас и разделяют океаны - на самом деле близкие соседи. И когда мы встретились и вышли из самолетов, я так сказал: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". И по-соседски это звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова - между российским и американским островом всего 4 километра. Мы близкие соседи - это факт.

Важно также, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события. Так здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки: православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение. В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору ленд-лиза. Это был опасный, сложный маршрут над громадными ледяными пространствами, но летчики и специалисты двух стран делали все, чтобы приблизить победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы.

Вот я сейчас только что был в городе Магадане, в России, там памятник стоит российским и американским летчикам, и флаг на памятнике - российский и американский. Я знаю, что и здесь тоже есть такой же памятник. На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии. Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти - это выглядит достойно и благородно.

Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные, равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях.

Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет - это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен "холодной войны", и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом. Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела, конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки - и такая работа в целом была проделана.

У нас с президентом Трампом установились очень хорошие и прямые контакты, мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф. Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств.

Как вы хорошо знаете и понимаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки.

Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это не странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас - это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом.

Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и в европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.

Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы. Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса.

Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским Западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из "вчера" в "завтра". И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере.

Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет пониманию наличию в России своих национальных интересов. Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США.

Ну и в завершении хотел бы вот что добавить. Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось, я подтверждаю это. Потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что двигаясь по этому пути, мы можем дойти - и чем быстрее, тем лучше - до завершения конфликта на Украине. Благодарю вас за внимание".

Хроника 11 – 16 августа 2025 года
Владимир Путин Дональд Трамп РФ США Украина
