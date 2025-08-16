Поиск

СМИ сообщили, что Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО позицию Путина

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп донес в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским позицию президента России Владимира Путина о завершении конфликта на Украине, сообщил в субботу в соцсети Х корреспондент Axios Барак Равид.

"Президент Трамп сказал Зеленскому и лидерам стран НАТО о том, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения", - написал он со ссылкой на собственные источники.

"Я думаю, скорое заключение мира лучше, чем перемирие", - процитировал Равид слова своего собеседника.

При этом Равид отметил, что президент Украины уже в понедельник намерен отправиться в Вашингтон на встречу с Трампом, и что якобы Зеленский уже подтвердил эти свои планы.

Хроника 11 – 16 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
