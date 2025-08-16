Поиск

Трамп обсудил с лидерами ряда стран Европы гарантии безопасности для Украины

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсудил с европейцами гарантии безопасности Украине, сообщил в субботу американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

"Часть переговоров с Трампом касалась гарантий безопасности Украине по типу пятой статьи Устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения", - передает CNN.

Однако, по утверждениям собеседника телеканала, НАТО не будет участвовать в этих гарантиях.

Ранее сообщалось, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп созвонился с лидерами ряда стран НАТО. В этой беседе также принял участие генсек НАТО Марк Рютте.

