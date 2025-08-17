Ряд штатов направляет нацгвардию в Вашингтон для поддержания порядка

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил, что отправляет 200 бойцов нацгвардии в Вашингтон, чтобы оказать помощь федеральным войскам в соблюдении законности.

"Я санкционировал развертывание 200 национальных гвардейцев США для поддержки президента Трампа в его миссии по восстановлению закона и порядка в столице нашей страны", - написал он в соцсети Х.

Ранее об отправке 300-400 нацгвардейцев объявил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси, губернатор штата Огайо Майк Девайн отправил 150 нацгвардейцев.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что уровень преступности в американской столице - один из самых высоких в мире.

По его указанию для наведения порядка и поддержания законности привлекаются силы национальной гвардии, а столичная полиция перешла под контроль федерального правительства.

Эти меры вызывают недовольство жителей Вашингтона, которые выходят на акции протеста.