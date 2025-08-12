Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Фото: Taurat Hossain/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует сформировать специальное подразделение быстрого реагирования для пресечения протестов и беспорядков, сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы Пентагона.

Обсуждается создание сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки в составе сотен военнослужащих Национальной гвардии. Их будут оперативно перебрасывать в города, где происходят протесты или другие беспорядки.

Согласно документам, 600 военнослужащих должны постоянно находиться в режиме готовности, чтобы в случае необходимости их в течение часа дислоцировали в нужную точку. Они будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в штатах Алабама и Аризона: в зону их ответственности войдут регионы к востоку и к западу от реки Миссисипи соответственно, пишет газета.

По ее данным, затраты на новое подразделение с круглосуточной готовностью могут достигать сотен миллионов долларов.

Накануне Трамп заявил о ряде мер, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. В частности, 800 военнослужащих Национальной гвардии были направлены для усиления правопорядка в Вашингтоне, а полиция американской столицы была переведена под управление федеральных властей. Трамп не исключил возможность того, что в будущем может пойти на аналогичные меры в Чикаго или Нью-Йорке.