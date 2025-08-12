Поиск

Силы Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон после распоряжения Трампа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие Национальной гвардии США во вторник начали прибывать в Вашингтон для участия в операциях по борьбе с преступностью, сообщает Associated Press.

По данным агентства, к штаб-квартире гвардии подъезжают люди в форме.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Национальной гвардии для обеспечения порядка и борьбы с преступностью.

Глава Белого дома отметил, что принимает такие меры, чтобы снизить уровень преступности в американской столице.

Вашингтон Дональд Трамп США Национальная гвардия
