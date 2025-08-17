В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В воскресенье в Израиле в рамках общенациональной забастовки идут демонстрации, участники которых призывают добиться соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и об окончании военной операции в анклаве, сообщает The Times of Israel.

В частности, небольшие группы демонстрантов замечены в Иерусалиме около дома министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и у домов других министров. Сотни протестующих также перекрыли шоссе в западной части Иерусалима. В итоге полицейские применили водяную пушку, чтобы рассеять собравшихся. Однако активисты ранее блокировали еще несколько крупных автострад в Израиле.

Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Тель-Авив на площадь у Тель-Авивского художественного музея, где собрались демонстранты, и встретился с семьями заложников. "Нет такого израильтянина, которых не хотел бы вернуть их домой. Мы можем спорить, но на самом деле мы хотим вернуть наших братьев и сестер (...) мы прикладываем все усилия для их возвращения", - сказал он.

Вместе с тем президент призвал международное сообщество оказать давление на группировку ХАМАС для освобождения заложников.

По данным The Times of Israel, израильский министр финансов Бецалель Смотрич, придерживающийся крайне правых взглядов, осудил забастовку в воскресенье и заявил, что она играет на руку ХАМАС. Он отметил, что к забастовке присоединилось мало людей, и эффект от нее невелик. По его словам, большинство израильтян понимает, что "государство, которое ценит жизнь, не может капитулировать перед врагами и остановить войну в момент перед уничтожением ХАМАС".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора. 8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату военными города Газа.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 61 тыс. человек.

Западные СМИ ранее отмечали со ссылкой на израильских военных, что в Газе остаются 22 живых заложника и тела 27 погибших.