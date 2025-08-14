Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

Архивное фото Фото: Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Израиль проводит переговоры сразу с несколькими странами - Эфиопией, Ливией, Индонезией и Южным Суданом - о возможности приема палестинцев, которые покинут сектор Газа, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

"В обмен на прием части из более чем 2 млн жителей Газы эти страны рассчитывают получить значительную финансовую и международную компенсацию", - отмечает CNN.

По информации телеканала, также консультации проходят с непризнанным международным сообществом Сомалилендом.

Между тем, накануне власти Южного Судана опровергли сообщения агентства Associated Press (AP) о переговорах по переселению палестинцев в эту страну, назвав эти сведения "безосновательными" и "не отражающими официальную позицию". Ранее в этом году власти Сомалиленда также опровергали данные о таких консультациях.

На прошлой неделе Индонезия заявила о готовности принять 2 тыс. палестинцев из Газы для лечения с обязательным возвращением в Газу после выздоровления, напоминает телеканал.

CNN отмечает, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам, что Израиль ведет переговоры с несколькими странами по поводу переселения палестинцев, но конкретные страны не назвал. В интервью израильскому порталу i24 он заявил, что план не представляет собой "вытеснение" палестинцев, а просто "позволит им уехать".

В феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. В частности, он отмечал, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Однако арабские страны выступили против этого предложения.

Также, по данным AP, Вашингтон пытался контактировать по этому вопросу с правительством Судана. Телеканал CBS отмечал со ссылкой на источники, что США пытались связаться с сирийской администрацией для обсуждения того, может ли Сирия принять палестинцев в случае их переселения из сектора Газа.