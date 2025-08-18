Президент Польши выступает против отправки польских солдат на Украину

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Кароль Навроцкий выступает против отправки польского военного контингента на Украину, заявил в понедельник глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

"Позиция президента по этому вопросу ясна... Он не согласен на отправку польских солдат на Украину", - сказал Богуцкий, которого цитируют польские СМИ.

Глава президентской канцелярии подчеркнул, что "любое размещение войск за рубежом должно быть согласовано с президентом, на это должно быть получено его согласие".

"Давайте вспомним, что Польша сделала больше всего для помощи украинцам. С точки зрения наших бюджетных расходов, количества пожертвованного вооружения, того, как местные органы власти и польские неправительственные организации приняли волну военных беженцев, эти усилия сегодня должны предпринять страны, которые еще не предприняли таких усилий", - добавил он.