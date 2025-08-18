Поиск

Президент Польши выступает против отправки польских солдат на Украину

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Кароль Навроцкий выступает против отправки польского военного контингента на Украину, заявил в понедельник глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

"Позиция президента по этому вопросу ясна... Он не согласен на отправку польских солдат на Украину", - сказал Богуцкий, которого цитируют польские СМИ.

Глава президентской канцелярии подчеркнул, что "любое размещение войск за рубежом должно быть согласовано с президентом, на это должно быть получено его согласие".

"Давайте вспомним, что Польша сделала больше всего для помощи украинцам. С точки зрения наших бюджетных расходов, количества пожертвованного вооружения, того, как местные органы власти и польские неправительственные организации приняли волну военных беженцев, эти усилия сегодня должны предпринять страны, которые еще не предприняли таких усилий", - добавил он.

Польша Украина Кароль Навроцкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию

Трамп планирует запретить в США голосование по почте

Трамп планирует запретить в США голосование по почте

Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы

Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

Глава МИД Венгрии сообщил о приостановке поставок нефти из РФ из-за Украины

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 августа

Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно

Bloomberg пишет о трудном выборе Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });