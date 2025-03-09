Премьер Австралии не исключил отправки миротворческой миссии на Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз Фото: Alex Ellinghausen / Sydney Morning Herald via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Австралийские власти изучат возможность принять участие в планируемой миротворческой миссии на Украине, заявил премьер Австралии Энтони Албаниз.

Западные СМИ отмечают, что таким заявлениям предшествовал его телефонный разговор накануне с премьером Британии Киром Стармером.

"Конечно, я говорил очень ясно, публично, неоднократно, что мы подумаем над участием в какой-либо миротворческой миссии на Украине", - приводят СМИ слова Албаниза.

"Естественно, очень рано говорить о таком: нельзя развернуть миротворческие силы там, где нет еще мира", - уточнил премьер.

Он отметил, что Канберра направит высокопоставленного представителя на встречу командующих вооруженными силами ряда стран, которая будет посвящена поддержке Украины и которая должна пройти во вторник в Париже.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.

Лидеры ряда европейских стран относятся к данной идее более сдержано. Так, глава румынского правительства Марчел Чолаку заявил, что Бухарест выступает против направления войск на Украину. Аналогичную точку зрения высказал глава правительства Польши Дональд Туск. По его словам, Польша готова оказать лишь логистическую поддержку миротворческой миссии.