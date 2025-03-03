Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель фракции крайне правого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о недопустимости направления на Украину французских войск с другими целями, кроме миротворческих под эгидой ООН.

"Отправка французских боевых частей на украинскую землю - это безумие", - заявила политик, выступая в понедельник на парламентских дебатах по ситуации на Украине.

По ее словам, "могло бы рассматриваться лишь возможное участие в операции по мандату "голубых касок".

Ле Пен также раскритиковала идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейских сил ядерного сдерживания. Глава депутатов от "Национального объединения" считает, что "совместное использование означает его отмену". По ее мнению, "ядерное оружие - это высшая степень суверенитета".

Французский политик призвала "поддерживать Украину с реализмом" и "помня о собственных национальных интересах".