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Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач
Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель фракции крайне правого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о недопустимости направления на Украину французских войск с другими целями, кроме миротворческих под эгидой ООН.

"Отправка французских боевых частей на украинскую землю - это безумие", - заявила политик, выступая в понедельник на парламентских дебатах по ситуации на Украине.

По ее словам, "могло бы рассматриваться лишь возможное участие в операции по мандату "голубых касок".

Ле Пен также раскритиковала идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейских сил ядерного сдерживания. Глава депутатов от "Национального объединения" считает, что "совместное использование означает его отмену". По ее мнению, "ядерное оружие - это высшая степень суверенитета".

Французский политик призвала "поддерживать Украину с реализмом" и "помня о собственных национальных интересах".

Марин Ле Пен Украина Эммануэль Макрон Франция
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